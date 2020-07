Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : PSG, insultes... Le nouveau renfort d'Eyraud déjà au cœur d'une énorme polémique !

Publié le 2 juillet 2020 à 19h15 par A.M.

Tout juste nommé au poste de directeur général de l'Olympique de Marseille, Hugues Ouvrard se retrouve déjà au cœur d'une polémique. Plusieurs supporters de l'OM ont ressorti des tweets dans lequel il ne cache pas son amour pour... le PSG !

Jacques-Henri Eyraud a enfin lancé son projet de réorganisation au sein de la direction de l'Olympique de Marseille. Toujours en attente d'un directeur du football, l'OM a toutefois nommé son directeur général : Hugues Ouvrard. Ce dernier a d'ailleurs rapidement affiché sa joie sur le site officiel du club : « C'est un immense honneur et une grande fierté de rejoindre l’OM comme Directeur Général en charge de l’ensemble des fonctions opérationnelles et fonctionnelles du club hors football. Les équipes de l'OM et les supporters peuvent compter sur mon implication totale! ». Toutefois, dans la foulée de sa nomination, le nouveau directeur général de l'OM s'est immédiatement retrouvé dans une polémique.

Hugues Ouvrard fan du PSG ?

Et pour cause, Twitter est impitoyable. Ainsi, plusieurs supporters de l'OM sont rapidement allés déterrer d'anciens tweets d'Hugues Ouvrard. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cela n'arrange pas ses affaires. « Ici c'est Paris ! », écrivait-il par exemple le 5 octobre 2018. Mais cela reste encore sobre comparé à d'autres messages. « C'est surtout les buts marseillais qui sont ouverts », répondait-il ainsi en janvier 2017 à une personne qui assurait que les Marseillais étaient ouverts d'esprit. Plusieurs tweets faisant état d'insultes à l'égard de l'OM sont également ressortis. A tel point que le hashtag #Ouvrarddemission est déjà en tendance sur Twitter , tandis qu'une pétition pour son départ circulerait également. Quelques minutes après sa nomination, Hugues Ouvrard s'est déjà mis à dos de nombreux supporters marseillais. Sur Twitter et à l'OM, tout va décidément très vite.

Le head of business de l'OM vient d'être nommé... Et déjà, joli fail déterré par les supporters C'est pas gagné. pic.twitter.com/PHl4amFzRz — T.V. (@ThibaudVezirian) July 2, 2020