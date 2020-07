Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas veut s'offrir un joueur du FC Barcelone !

Publié le 8 juillet 2020 à 9h15 par A.M.

En quête d'un défenseur central afin de remplacer Duje Caleta-Car pour épauler Alvaro Gonzalez, l'OM se serait positionné pour obtenir le prêt de Jean-Clair Todibo qui appartient au FC Barcelone.

André Villas-Boas passe aux choses sérieuses. En l'absence d'un patron pour le recrutement, le technicien portugais s'occupe de tout. En effet, alors que Jacques-Henri Eyraud est toujours en quête d'un head of football pour remplacer Andoni Zubizarreta, l'entraîneur de l'OM n'a pas de temps à perdre pour renforcer son effectif. Il a ainsi été très actif afin de boucler l'arrivée de Pape Gueye, dont le contrat au Havre arrivait à échéance, et s'est désormais lancé dans un nouveau dossier, à savoir dénicher un nouveau défenseur central afin d'épauler Alvaro Gonzalez puisque l'OM se prépare à la vente de Duje Caleta-Car cet été. D'après les informations de L'Equipe , André Villas-Boas apprécie notamment le profil de Leonardo Balerdi (21 ans), sous contrat jusqu'en juin 2024 avec le Borussia Dortmund. Mais ce n'est pas tout.

Villas-Boas s'intéresse à Todibo