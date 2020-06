Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Coutinho attendrait un signe pour son avenir !

Publié le 17 juin 2020 à 1h30 par Th.B.

Souhaitant retrouver la Premier League, Philippe Coutinho patienterait calmement que la fédération anglaise de football donne son aval pour le rachat de Newcastle par le PCP Capital Partners. Mais le Brésilien pourrait bien rester au FC Barcelone.

Prêté pour l’intégralité de la saison par le FC Barcelone au Bayern Munich avec une option d’achat non obligatoire de 120M€, Philippe Coutinho va effectuer son grand retour en Catalogne à l’intersaison. En effet, le club bavarois n’a pas encore levé l’option et ne devrait pas le faire à en croire les dernières informations. Au FC Barcelone, Philippe Coutinho ne serait pas le bienvenu, le club culé souhaitant tirer de sa vente un minimum de 80M€. Pour ce faire, les riches clubs de Premier League pourraient faire les affaires du Barça , et en particulier un.

Le futur nouveau riche Newcastle, la porte de sortie de Coutinho ?