Mercato - Real Madrid : Zidane saurait à quoi s’en tenir pour Kanté !

Publié le 17 juin 2020 à 0h30 par Th.B.

Bien que la presse espagnole révélait récemment que Chelsea ouvrirait la porte à un transfert de N’Golo Kanté pour pouvoir finaliser le deal de Timo Werner, le Real Madrid serait contraint de faire une croix sur le milieu de terrain des Blues.

Miné par les blessures, N’Golo Kanté n’a pas vraiment fait une saison pleine avec Chelsea alors que Jorginho et Mateo Kovacic sont les hommes forts de Frank Lampard au milieu de terrain. De quoi le pousser à un départ ? AS a révélé ces derniers jours que Chelsea, souhaitant recruter Timo Werner, pourrait être poussé à vendre Kanté et d’autres joueurs afin d’avoir les fonds nécessaires pour le transfert de l’Allemand. Ce qui ferait les affaires du Real Madrid qui, sous l’impulsion de Zinedine Zidane, n’aurait pas clos le dossier Kanté. Mais qu’en est-il vraiment ?

Chelsea compterait sur Kanté !