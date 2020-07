Foot - Mercato - RC Lens

Mercato - Officiel : Kakuta de retour à Lens !

Publié le 9 juillet 2020 à 17h56 par T.M. mis à jour le 9 juillet 2020 à 17h58

Promu en Ligue 1 la saison prochaine, le RC Lens pourra compter sur un renfort de poids en la personne de Gaël Kakuta.

Le RC Lens anime ce marché des transferts estival. Les Sang-et-Or se préparent à retrouver l’élite et il faut donc se renforcer en conséquence. Franck Haise va d’ailleurs pouvoir compter sur un nouvel atout de taille en la personne de Gaël Kakuta. Comme annoncé depuis plusieurs jours désormais, celui qui évoluait à Amiens la saison dernière va faire son retour à Lens, dans le cadre d'un prêt avec option d'achat, là où il a été formé avant de filer à Chelsea en 2007. Ce jeudi, le club nordiste a donc officialisé la nouvelle et Kakuta sera bel et bien lensois à compter de la saison prochaine.