Mercato - LOSC : La grosse annonce d'Osimhen sur son avenir !

Publié le 9 juillet 2020 à 16h45 par B.C.

Alors que son avenir reste très incertain, Victor Osimhen a affiché ses ambitions pour son avenir.

Où jouera Victor Osimhen la saison prochaine ? L'international nigérien a les cartes en main pour son avenir. Après une brillante saison au LOSC, l'attaquant de 21 ans suscite notamment l'intérêt du Napoli, prêt à débourser 80M€ pour lui comme vous l'a révélé le 10 Sport. Selon nos informations, l'Inter Milan reste également en course dans ce dossier, mais le joueur semble vouloir prendre un temps de réflexion avant de trancher. En attendant qu'Osimhen prenne sa décision, une interview du joueur réalisée en mai dernier dans le podcast The Out of Home vient d'être publiée, et le buteur du LOSC ne cache pas ses ambitions pour son avenir.

« Mon avenir ? Je veux jouer dans l'un des plus grands clubs »