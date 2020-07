Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Milinkovic-Savic pourrait changer ses plans !

Publié le 9 juillet 2020 à 13h45 par A.M.

Visiblement tenté à l'idée de rester en Italie où la Juventus et l'Inter Milan s'intéressent à lui, Sergej Milinkovic-Savic n'écarterait pas pour autant les pistes menant au PSG et à Manchester United, mieux armés financièrement.

L'avenir de Sergej Milinkovic-Savic devrait animer le mercato cet été. Et pour cause, l'international serbe est plus que jamais sur le départ, la Lazio Rome ayant acté son départ afin de renflouer ses caisses. Reste à savoir où il atterrira. Une chose est sûre, du côté du PSG, Leonardo fera tout ce qui est possible pour le recruter. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Sergej Milinkovic-Savic est effectivement la grande priorité du dirigeant brésilien pour cet été. Et cela tombe bien puisque la concurrence semble être de moins en moins féroce.

La Lazio finalement prête à écouter les offres du PSG ?