Mercato - PSG : Grande nouvelle pour Leonardo dans le dossier Milinkovic-Savic !

Publié le 9 juillet 2020 à 12h15 par A.M.

Grand objectif de Leonardo pour cet été, Sergej Milinkovic-Savic est suivi par de nombreux clubs européens. Et du côté de la Lazio Rome, son départ semble d'ores et déjà acté.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Sergej Milinkovic-Savic est la grande priorité de Leonardo cet été. Le directeur sportif du PSG apprécie grandement le profil du milieu de terrain serbe et maintient un contact régulier avec son entourage à commencer par Mateja Kezman, l'agent du joueur de la Lazio Rome et bien connu à Paris pour avoir porté les couleurs du club de la capitale par le passé. Et bien que ce dossier ne devrait pas se débloquer avant la fin de la Serie A puisque le club romain est en excellente position pour se qualifier pour la Ligue des Champions, le PSG a de bonnes raisons d'y croire.

La Lazio a acté son départ !