Mercato - PSG : Nouveau coup de tonnerre dans le dossier Tonali ?

Alors que l’international italien de Brescia Sandro Tonali aurait déjà trouvé un accord avec l’Inter Milan pour un transfert cet été, ce dossier pourrait connaître un énorme retournement de situation, puisqu’un nouveau club serait en train de pousser pour s’attacher ses services lors de ce mercato estival. Une aubaine pour le PSG… ?

Sandro Tonali pourrait jouer un bien mauvais tour à l’Inter Milan. Annoncé dans le viseur du PSG pour venir renforcer le milieu de terrain parisien cet été, l’international italien de Brescia aurait déjà trouvé un accord avec l’Inter Milan pour rejoindre les Nerazzuri la saison prochaine. Si les négociations traînent entre l’Inter et Brescia, ces dernières pourraient s’accélérer dans les prochaines semaines, puisqu’un nouveau concurrent semble faire son entrée dans ce dossier, et pourrait tout chambouler…

Tonali prêt à faire volte-face pour aller au Milan ?