Mercato - PSG : Le Qatar pourrait provoquer l’arrivée d’un joueur de l’OM !

Publié le 9 juillet 2020 à 9h15 par G.d.S.S.

Déjà annoncé dans le collimateur du PSG ces dernières semaines, Boubacar Kamara intéresserait toujours autant Leonardo qui a reçu des directives bien précises de la part de Doha pour le mercato estival.

L’OM étant plus que jamais en quête de liquidités, plusieurs joueurs majeurs du vestiaire marseillais sont annoncés sur le départ cet été, et Boubacar Kamara (20 ans) fait partie des têtes de liste. Le jeune défenseur central (ou milieu défensif) dispose d’une belle coté à l’étranger, et il intéresse notamment Everton comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité. Et qu’en est-il du PSG, qui a également été annoncé sur les traces de Kamara ces derniers temps ? L’Equipe décrypte dans ses colonnes du jour l’intérêt que porte Leonardo au jeune défenseur de l’OM…

Le Qatar veut du made in France au PSG, Kamara ciblé…

Le quotidien sportif assure que le directeur sportif du PSG aurait reçu des directives bien précises en provenance de Doha, qui lui a demandé d’axer une bonne partie de son travail de recrutement sur des joueurs français ou ayant été formés en France pour des raisons économiques, mais également de quota pour sa liste de Ligue des Champions (le PSG doit inscrire huit joueurs formés en France et n’en compte aujourd’hui que six). Et du coup, Boubacar Kamara serait toujours dans les plans du PSG, d’autant qu’il sort d’une saison très convaincante avec l’OM. Affaire à suivre…