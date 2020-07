Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas est passé à l’action pour l’un de ses anciens joueurs !

Alors que l’OM a enregistré le renfort de Pape Gueye, André Villas-Boas bougerait ses pions en coulisses pour acter un nouveau renfort dans l’entrejeu.

Cet été, plusieurs départs sont attendus à l’OM. Dans l’entrejeu, Morgan Sanson, Maxime Lopez, Kevin Strootman et même Boubacar Kamara, qui a évolué comme sentinelle, pourraient partir durant ce mercato. Pour André Villas-Boas, il va donc falloir anticiper et se renforcer dans ce secteur. Cela a ainsi déjà commencé avec l’arrivée de Pape Gueye, milieu de terrain de 21 ans. Mais cela pourrait ne pas s’arrêter là puisque le Portugais pourrait notamment être tenté de retrouver l’un de ses anciens joueurs du Zénith : Mauricio. A 31 ans, le Brésilien, en fin de contrat avec le PAOK, expliquait d’ailleurs dernièrement au sujet de cet intérêt de l’OM et Villas-Boas : « Quand j’ai entendu parler de son intérêt pour moi, j’étais très heureux. J’ai travaillé avec André (Villas-Boas) en Russie et j’ai été très impressionné par ses compétences professionnelles. Ce serait quelque chose qui me motiverait d’une manière spéciale ».

« Mauricio a eu Villas-Boas au téléphone »