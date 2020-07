Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Engagé dans «un dossier qui pue», Eyraud va devoir ce méfier…

Publié le 8 juillet 2020 à 19h30 par T.M.

Alors que l’OM vient d’engager Pape Gueye, cette arrivée du milieu de terrain se retrouve actuellement au coeur de la polémique. En effet, du côté de Watford, on garderait en travers de la gorge le choix du joueur. Et cela pourrait bien avoir de grosses répercussions.

La première recrue estivale de l’OM se nomme donc Pape Gueye. La saison dernière, le milieu de terrain de 21 ans évoluait du côté du Havre et va désormais faire le plus grand bien dans l’effectif d’André Villas-Boas, qui recherchait d’ailleurs un renfort dans l’entrejeu. Toutefois, cette arrivée de Gueye fait actuellement polémique. La raison ? En janvier dernier, le joueur s’était mis d’accord avec Watford. Se rendant compte qu’il avait été trompé sur les termes de son contrat, il a finalement choisi de ne pas honorer son engagement avec les Hornets, retournant ainsi sa veste. L’OM en a alors profité pour le récupérer, mais au sein du club de la Premier League, on a pas vraiment apprécié ce comportement. C’est ainsi que Watford devrait amener ce dossier Pape Gueye devant la justice afin de régler le litige. « On ne va pas communiquer, mais le club va bien sûr faire valoir ses droits », assure Eric Roy, directeur sportif du club pour L’Equipe . Et pour l’OM, il pourrait y avoir certaines conséquences…

Watford prévient l’OM !

En recrutant Pape Gueye, l’OM a réalisé une jolie opération, mais il va désormais falloir en assumer les conséquences. D’ailleurs, pour le quotidien sportif, du côté de Watford, on a tenu à avertir le club phocéen concernant ce dossier. « C’est un dossier qui pue pour Marseille. C’est mal connaître M. Pozzo (Giampaolo, le propriétaire du club londonien) de croire qu’une indemnité pourrait tout arranger. Les principes de règlement sont plus importants pour lui », assure un proche des Hornets. Ce litige autour du transfert de Gueye ne se résoudra donc pas comme ça avec un simple chèque. De grosses sanctions pourraient ainsi être à prévoir pour l’OM, qui pourrait être interdit de recrutement pour une ou plusieurs fenêtres de transfert, ainsi que pour le joueur, qui pourrait être suspendu plusieurs mois.

