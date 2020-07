Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pape Gueye a pris un gros risque en signant à Marseille !

Publié le 8 juillet 2020 à 4h15 par A.M.

Alors que Pape Gueye se retrouve dans un énorme imbroglio, un avocat proche du dossier confirme que le joueur risque une sanction après avoir rompu son contrat avec Watford.

« L’OM peut avoir des problèmes avec Watford pour Gueye. Watford va saisir la FIFA pour contester la signature de Gueye à l’OM. Ils demandent des sanctions contre le joueur, mais aussi des sanctions contre l’OM. Gueye était sous contrat avec Watford, le contrat était officiel à la fédération anglaise. Ils veulent des dédommagements. Dans ce dossier Gueye, c’est impossible que l’OM ait raison ! » Il y a quelques jours, Manu Lonjon expliquait que Pape Gueye risquait gros suite à la rupture de son contrat avec Watford pour s'engager avec l'OM. Interrogé sur la situation, un avocat proche du dossier confirme d'ailleurs la tendance.

«Gueye risque effectivement une suspension ou une amende»