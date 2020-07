Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Daniel Sturridge toujours ciblé par l’OM ? La réponse !

Publié le 9 juillet 2020 à 0h45 par La rédaction

Annoncé du côté de l’Olympique de Marseille l’été dernier, Daniel Sturridge s’est dit ouvert aux discussions pour intégrer un nouveau projet. Les contacts avec le clan de l’ancien joueur de Liverpool ont-ils repris ? Réponse.

Après avoir vu Dario Benedetto intégrer ses rangs l'année dernière, André Villas-Boas serait toujours à la recherche d’un attaquant dans le but de renforcer l'effectif de l'OM en vue de la future campagne en Ligue des Champions. L’été dernier, plusieurs médias avaient évoqué le nom de Daniel Sturridge. L’ancien attaquant de Liverpool s’était finalement engagé avec le club turc de Trabzonspor avec lequel il a finalement résilié son contrat après avoir été suspendu pour non-respect de la réglementation sur les paris sportifs. Libre de tour contrat, l’attaquant anglais peut-il atterrir à l’OM '

Aucune discussion en cours...