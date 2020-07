Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ce crack brésilien qui ouvre la porte à Villas-Boas !

Publié le 8 juillet 2020 à 17h45 par La rédaction

Annoncé dans les petits papiers de l’OM ces dernières semaines afin de pallier d'éventuels départs au milieu de terrain, Lucas Fernandes (Portimonense) a tenu à répondre à la piste menant au club phocéen.

Le mercato de l’OM bat son plein et de nombreux noms sont évoqués afin de renforcer le club phocéen. Au milieu de terrain, afin de pallier les possibles départs de Morgan Sanson ou de Maxime Lopez, André Villas-Boas et Jacques-Henri Eyraud auraient ciblé selon la presse portugaise, Lucas Fernandes, crack brésilien de Portimonense. Capable d’évoluer en relayeur ou en meneur de jeu, le Brésilien de 22 ans plairait bien à Villas-Boas. Une piste prometteuse qui aurait déjà fait l’objet d’une offre de 7,5 M€ de la part de l’OM. Des rumeurs qui n'ont pas manqué de faire réagir le principal concerné…

« Un club qui me plait »