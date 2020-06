Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une offensive à 7,5M€ lancée par Villas-Boas pour un crack brésilien ?

Publié le 5 juin 2020 à 13h15 par T.M.

Souhaitant renforcer son effectif pour la saison prochaine et notamment la Ligue des Champions, André Villas-Boas aurait identifié une recrue pour l’OM du côté du Portugal.

Ayant fait le choix de rester à l’OM, André Villas-Boas peut désormais se concentrer sur la construction de son effectif pour la saison prochaine. Et pour le Portugais, le mercato estival pourrait bien être compliqué. En effet, face aux problèmes financiers du club, Jacques-Henri Eyraud pourrait bien devoir vendre certains joueurs à forte valeur marchande pour renflouer les caisses. Le Special Two pourrait alors voir son effectif s’appauvrir, tandis que cela pourrait être compliqué de se renforcer avec des moyens réduits. Il va donc falloir flairer les bons coups et Villas-Boas semble en avoir identifié un au Portugal, à Portimonense.

Une première offre pour Lucas Fernandes ?