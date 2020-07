Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas aurait tenté un joli coup en Ligue 1...

Publié le 8 juillet 2020 à 15h15 par B.C.

Désireux de récupérer un défenseur cet été, l'OM aurait également coché le nom d'Axel Disasi (Stade de Reims). Mais comme vous l'a révélé le 10 Sport, c'est déjà trop tard pour André Villas-Boas.

Malgré les problèmes financiers de l'OM qui poussent le club à devoir vendre plusieurs de ses joueurs majeurs, André Villas-Boas compte bien se montrer actif durant le mercato estival. Le Portugais voudrait notamment se renforcer en défense, d'autant qu'un départ de Duje Caleta-Car serait à l'ordre du jour, et aurait ainsi coché le nom de Leonardo Belardi (21 ans). Ancien coéquipier de Dario Benedetto à Boca Juniors, l'Argentin a rejoint le Borussia Dortmund en janvier 2019 mais peine depuis à s'imposer sous les ordres de Lucien Favre. Mais d'après La Provence , Leonardo Belardi n'est pas l'unique joueur visé à ce poste.

Axel Disasi plaisait à l'OM, mais va filer à l'AS Monaco !