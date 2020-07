Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un international argentin en approche ? La réponse de l'OM !

Publié le 9 juillet 2020 à 8h15 par A.M. mis à jour le 9 juillet 2020 à 8h31

En quête d'un défenseur central afin d'épauler Alvaro Gonzalez et prépare le départ de Duje Caleta-Car, l'OM intensifie ses contacts avec Leonardo Balerdi. Mais pour le moment, il n'y a aucun accord.

Après avoir bouclé l'arrivée de Pape Gueye, qui a débarqué libre en provenance du Havre, l'Olympique de Marseille s'attaque à un autre dossier, celui du défenseur central. Dans cette optique, plusieurs noms circulent, à l'image de celui d'Axel Disasi. Mais ce dossier semble perdu d'avance puisque comme le10sport.com vous le révèle en exclusivité, le défenseur de Reims est proche de rejoindre l'AS Monaco. Autre piste étudiée, celle menant à Jean-Clair Todibo, qui reviendra au FC Barcelone suite à son prêt de six mois à Schalke 04. Mais le Barça semble réticent à l'idée de prêter à nouveau l'ancien Toulousain et privilégierait une vente sèche. Par conséquent, la piste la plus chaude mène à Leonardo Balerdi.

L'OM dément un accord pour Balerdi