Mercato - PSG : Un prétendant revient à la charge pour Koulibaly !

Publié le 9 juillet 2020 à 7h45 par H.G.

Un temps dans le viseur du PSG, Kalidou Koulibaly continue d’affoler les prétendants du côté de la Premier League. Au point où Newcastle serait dernièrement revenu à la charge pour tenter d’attirer le défenseur central du Napoli.

Alors que Thiago Silva quittera le PSG en août prochain après une dernière pige de deux mois afin de terminer la saison 2019/2020 avec le club de la capitale, Leonardo se serait lancé en quête d’un successeur de l’international brésilien. Il a ainsi longtemps été annoncé que Kalidou Koulibaly pourrait être l’homme choisi par le directeur sportif parisien, ce dernier étant sur le départ du Napoli. Seulement voilà, comme le10sport.com vous l’a révélé le 28 mai dernier, le PSG a délaissé ce dossier, tandis que le Sénégalais semble maintenant prendre la direction de la Premier League où Liverpool et Manchester City se sont positionnés pour l’accueillir. Nous vous annoncions également que Newcastle était intéressé par la perspective d’accueillir Koulibaly et qu’une offre contractuelle assortie d’un salaire fixé à 12M€ par an lui avait été transmise. Cependant, le joueur de 29 ans privilégie un club disputant la Ligue des Champions, et pas seulement une offre financière alléchante. Pour autant, cette tendance n’aurait en rien découragé les Magpies , loin s’en faut même !

Newcastle aurait transmis une proposition verbale à Kalidou Koulibaly !