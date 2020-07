Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Tout le monde veut rester à l’OM ? Pas vraiment…

Publié le 9 juillet 2020 à 5h15 par T.M.

Malgré la situation actuelle de l’OM et ses besoins de vendre, peu de joueurs souhaiteraient faire leurs valises. D’autres, en revanche, regarderaient bel et bien ailleurs…

Avec des comptes dans le rouge, l’OM doit réduire son déficit et cela passe par certaines ventes cet été. Toutefois, au sein de l’effectif d’André Villas-Boas, on n’aurait pas forcément envie d’aller voir ailleurs, notamment avec la possibilité de disputer la Ligue des Champions au Vélodrome. C’est notamment le cas de Florian Thauvin. A un an de la fin de son contrat, le champion du monde ne voudrait pas partir, se tournant plutôt vers un départ libre en 2021. De même, annoncé parmi les joueurs de l’OM les plus bankables, Boubacar Kamara serait pleinement concentré sur le club phocéen et ceux malgré différents prétendants à travers l’Europe. Une détermination à rester sur la Canebière qui ne serait toutefois pas partagée par tous.

Sakai a un bon de sortie !