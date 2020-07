Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel reçoit un message très fort de... Mikel Arteta !

Publié le 9 juillet 2020 à 4h45 par A.M.

Alors que dans un premier temps Arsenal avait refusé de libérer William Saliba pour la finale de la Coupe de France contre le PSG, Mikel Arteta assure qu'il verrait bien finalement le défenseur rester un peu à l'ASSE.

« Hélas, l'ASSE, qui souhaitait simplement la prorogation du prêt initial jusqu'au 24 juillet, n'a pu trouver d'accord dans la soirée avec Arsenal pour permettre au défenseur de bien préparer et jouer cette rencontre, le club anglais imposant des conditions sportives et financières absolument inacceptables . » Il y a quelques jours, l'AS Saint-Etienne ne manquait pas d'afficher sa colère suite au choix d'Arsenal de ne pas libérer William Saliba pour la finale de la Coupe de France le 24 juillet prochain contre le PSG. Toutefois, Mikel Arteta redonne le sourire aux Verts.

Arteta ouvre la porte pour Saliba