Mercato - PSG : Leonardo proche de régler une priorité du moment ?

Publié le 9 juillet 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

Alors que le PSG doit régler la question du deuxième gardien pour la saison prochaine, Leonardo a peut-être la solution pour régler ce dossier à moindres frais.

« Nous savons que Besiktas et Galatasaray recherchent un gardien de but. Les deux clubs représentent une option intéressante, mais Sergio se concentre actuellement sur la Ligue des champions avec le PSG », confiait dernièrement l’agent de Sergio Rico, expliquant donc que le gardien espagnol, prêté cette saison par le FC Séville, avait des touches en Turquie. Mais Leonardo pourrait finalement relancer ce dossier et recruter définitivement Rico au PSG cet été.

Leonardo négocie avec Séville pour Rico

En effet, comme l’a révélé El Desmarque mercredi, Leonardo souhaiterait boucler le transfert du gardien espagnol sans pour autant payer les 10M€ initialement fixés dans l’option d’achat de Sergio Rico au FC Séville. Du coup, le directeur sportif du PSG aurait débuté des négociations avec le club espagnol pour faire baisser cette option d’achat, comme il l’avait fait avec l’Inter dans le dossier Icardi.