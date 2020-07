Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La Juventus prête à contrarier les plans de Leonardo ?

Publié le 9 juillet 2020 à 7h15 par A.C.

L’un des dossiers du moment de Leonardo et du Paris Saint-Germain, pourrait tomber à l’eau.

Un peu à la surprise générale, Layvin Kurzawa a prolongé son contrat avec le Paris Saint-Germain. Ainsi, le poste de latéral gauche semble bien fourni. Pourtant, nous vous avons révélé le 25 juin qu’en dépit de cette prolongation, Leonardo continue à chercher un renfort à ce poste. L’intention serait en effet de faire évoluer Juan Bernat plus haut sur le terrain. Ainsi, le directeur sportif du PSG se serait renseigné au sujet de Luca Pellegrini, selon nos informations. De propriété de la Juventus, le joueur de 21 ans a été prêté à Cagliari l’été dernier.

La Juventus pousserait Pellegrini vers le Napoli