Mercato - Barcelone : Mourinho sur le point de chambouler l’avenir de Ndombele ?

Publié le 8 juillet 2020 à 22h00 par A.C.

José Mourinho, coach de Tottenham, aurait un plan précis pour l’avenir de Tanguy Ndombele.

L’aventure londonienne de Tanguy Ndombele n’arrive pas à décoller. Avec Mauricio Pochettino, les choses n’allaient pas au mieux, mais ce n’est rien, par rapport à la situation qu’il vivrait avec José Mourinho. A en croire les tabloïds britanniques, le courant ne passe pas du tout entre l’ancien milieu de l’OL et le coach de Tottenham et un départ semble de plus en plus probable. Si la piste Paris Saint-Germain a été évoquée, Ndombele n’est actuellement pas dans les plans de Leonardo, selon nos informations. Ce n’est pas le cas du FC Barcelone, qui apprécierait tout particulièrement le profil du Français.

Mourinho prêt à utiliser Ndombele pour attirer Milik