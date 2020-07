Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Todibo, l’OM pour enfin se lancer ?

Publié le 8 juillet 2020 à 18h30 par A.C.

Cet été sera crucial pour l’avenir de Jean-Clair Todibo, qui a été prêté par le FC Barcelone à Schalke 04 cette saison. A 20 ans, il pourrait donner une nouvelle tournure à sa carrière.

Ce n’est pas souvent qu’on rejoint le FC Barcelone, à moins de 20 ans. Souvent, c’est synonyme d’une carrière qui promet et forcement, on s’est dit la même chose pour Jean-Clair Todibo à l’hiver 2019. Finalement, les choses ne sont pas allés pour le mieux pour l’ancien du TFC. Depuis son arrivée, il n’a disputé que cinq rencontres toutes compétitions confondues, avec le Barça. Il fait dire que le concurrence de Gerard Piqué et de Clément Lenglet a été très compliquée à battre. Ainsi, Todibo a été annoncé sur le départ lors du dernier mercato estival et a finalement été prêté à Schalke 04. En Bundesliga il a montré un visage séduisant, mais il ne devrait pas y faire long feu et revenir au Barça. Mais pour y faire quoi ? Mundo Deportivo a clairement laissé entendre qu’il n’y avait pas de place pour le Français, à Barcelone. D'ailleurs, les dirigeants semblent déterminés à rapatrier un autre défenseur avec Eric Garcia, actuellement à Manchester City.

Villas-Boas prêt à tenter le pari Todibo

Pourquoi pas l’Olympique de Marseille ? La Provence a en effet annoncé qu’un espoir français au poste de défenseur, serait dans le viseur d’André Villas-Boas. Selon Foot Mercato , cet espoir ne serait autre que Jean-Clair Todibo. Alors que Schalke 04 ne lèvera pas l’option de 25M€ présente dans son contrat, l’OM songerait à un prêt sans option d’achat pour Todibo. Cela pourrait bien être une excellente piste pour lui. Il pourrait en effet rejoindre un club qualifié en Ligue des Champions, avec une grande visibilité et, surtout, rejouer dans une Ligue 1 qu’il connait mieux que la Liga. Aux côtés de Boubacar Kamara, lui aussi âgé de 20 ans, il pourrait d’ailleurs former une charnière extrêmement intéressante.

Une concurrence féroce ?