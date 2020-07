Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Arsenal change d’avis pour l’avenir de Saliba !

Publié le 7 juillet 2020 à 11h40 par La rédaction

Alors que la participation de William Saliba à la prochaine finale de la Coupe de France avec l’ASSE semblait impossible, Arsenal aurait finalement rouvert les discussions avec les Verts et les feux seraient désormais aux verts...