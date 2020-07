Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas a oublié cet ancien de Liverpool !

Publié le 9 juillet 2020 à 5h45 par T.M.

Du côté de l’OM, on recherche actuellement un nouvel attaquant pour venir étoffer l’effectif d’André Villas-Boas. Un renfort qui ne devrait pas se nommer Daniel Sturridge.

Après l’arrivée de Pape Gueye à l’OM, André Villas-Boas attend encore d’autres renforts pour la saison prochaine. En défense centrale, les noms de Leonardo Balerdi et Jean-Clair Todibo reviennent ces dernières heures, tandis que l’autre gros chantier se trouve en attaque. Afin de faire bonne figure sur tous les tableaux, le Portugais souhaiterait notamment trouver un renfort dans le secteur offensif et ainsi venir épauler Dimitri Payet, Florian Thauvin et Dario Benedetto. Depuis plusieurs semaines, la piste M’Baye Niang a fait énormément parler, mais cela se serait refroidi pour l’attaquant de Rennes. De même, en ce qui concerne Boulaye Dia (Reims), là aussi cela pourrait être compliqué. De quoi venir contrarier les plans dans sa quête d’un nouvel attaquant.

La fin du dossier Sturridge ?