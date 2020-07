Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas veut refaire un coup à la Gonzalez... en Ligue 1 !

Publié le 9 juillet 2020 à 9h45 par A.M.

En quête d'un nouveau défenseur central, André Villas-Boas a activé plusieurs pistes à l'image de celle menant à Leonardo Balerdi. Mais l'OM n'abandonne pas le dossier Axel Disasi.

C'est désormais la priorité d'André Villas-Boas. Après avoir bouclé l'arrivée de Pape Gueye, qui a débarqué libre en provenance du Havre, l'entraîneur de l'OM souhaite recruter un nouveau défenseur central. Dans cette optique, le technicien portugais a dressé une short-list sur laquelle apparaissent plusieurs joueurs. Leonardo Balerdi semble être la priorité puisque le jeune argentin sort d'une saison quasiment blanche avec le Borussia Dortmund. L'idée d'un prêt est donc évoquée, tout comme pour Jean-Clair Todibo, bien que le FC Barcelone semble privilégier un transfert sec. Le dernier nom est celui d'Axel Disasi.

L'OM tente un prêt avec option d'achat pour Disasi, mais...