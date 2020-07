Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Les confidences de Luis Suarez sur l’intégration de Griezmann !

Publié le 9 juillet 2020 à 8h30 par La rédaction

Après la victoire du FC Barcelone face à l’Espanyol Barcelone ce mercredi, Luis Suarez a évoqué la situation d’Antoine Griezmann qui a de nouveau été titularisé par Quique Setién.

Dernièrement, la situation d’Antoine Griezmann a beaucoup fait parler. Il faut dire que depuis son arrivée en Catalogne, sa relation avec Lionel Messi fait les gros titres en Espagne. Aussi, l’entraîneur du FC Barcelone Quique Setién avait décidé de ne pas le titulariser face au Celta Vigo et à l’Atlético ce qui a suscité l’incompréhension du côté du Français. Agent et sœur du joueur, Maud Griezmann se serait ainsi rendue à Barcelone ce mardi afin d’évoquer lé situation de son frère. Un entretien qui se serait déroulé idéalement puisque les dirigeants blaugrana lui auraient indiqué qu’Antoine Griezmann figurait dans les plans du club.

« C'est la première année d'Antoine, ce n'est pas si simple de trouver les automatismes »