Mercato - OM : Quelle doit désormais être la priorité d’Eyraud et Villas-Boas ?

Alors que l’OM a déjà enregistré l’arrivée de Pape Gueye lors de ce mercato estival, cela serait encore loin d’être terminé sur la Canebière pour ce mercato. Mais quelle doit désormais être la priorité ?

Que ce soit au rayon des arrivées ou des départs, l’OM a donc lancé son mercato estival avec le renfort de Pape Gueye. Une bonne nouvelle pour André Villas-Boas qui recherchait un nouveau milieu de terrain cet été. Mais avec l’ambition de faire bonne figure en Ligue des Champions, le Portugais attend d’autres renforts quand de son côté, Jacques-Henri Eyraud doit lui composer avec les obligations financières du club phocéen. Avec des comptes dans le rouge, l’OM doit faire rentrer de l’argent, ce qui passe par des ventes. De quoi donc animer la suite du mercato estival des Phocéens, qui vont ainsi devoir répondre à différents besoins…

Se renforcer ou renflouer les caisses ?

Et pour la suite du mercato, l’OM va notamment devoir jongler entre se renforcer et faire rentrer de l’argent. Au niveau des arrivées, André Villas-Boas attend d’ailleurs de nouveaux joueurs après l’arrivée de Pape Gueye. La prochaine recrue phocéenne pourrait d’ailleurs se nommer Leonardo Balerdi. Selon les dernières informations, cela serait en passe de se concrétiser pour le joueur du Borussia Dortmund, dans le cadre d’un prêt avec option d’achat. L’Argentin pourrait alors venir renforcer le secteur défensif, où les noms de Jean-Clair Todibo et Axel Disasi ont également circulé. Au rayon des renforts, les noms des attaquants M’Baye Niang et Boulaye Dia ont aussi été évoqués, eux qui pourraient venir épauler le trio Payet-Benedetto-Thauvin. A moins qu’il ne faille mette l’accent sur les économies à réaliser. Pour cela, il y a notamment le dossier de la prolongation de Steve Mandanda, qui pourrait imiter Dimitri Payet en baissant son salaire. Mais c’est surtout les ventes qui vont le plus parler alors que les candidats au départ sont nombreux.



