Mercato - OM : Eyraud à un énorme atout pour frapper fort cet été !

Publié le 10 juillet 2020 à 4h45 par A.M.

Alors que le mercato de l'OM s'annonce compliqué compte tenu des problèmes financiers du club, Jacques-Henri Eyraud peut compter sur l'attractivité d'André Villas-Boas qui a reçu plusieurs appels du pied.

« J'ai lu l'info sur l'Olympique de Marseille. Je laisse ça à mes représentants et à mon père. Je veux me concentrer sur le football, sur notre situation. Le maintien est très important pour nous. Après seulement, on pensera à ce genre de choses. Je suis content de voir l'intérêt de l'OM, c'est un club qui me plairait oui. » Milieu de terrain de Portimonense, Lucas Fernandes n'a pas caché son intérêt pour l'OM. Et il n'est pas le seul à avoir lancé un appel du pied au club phocéen.

Des joueurs recrutés grâce à Villas-Boas ?