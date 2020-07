Mercato - Real Madrid : Kai Havertz aurait fait une terrible annonce en coulisses !

Foot - Mercato - Real Madrid

Annoncé avec insistance du côté de Chelsea, Kai Havertz pourrait bien quitter le Bayer Leverkusen cet été. Aussi dans le viseur de Zinédine Zidane, la pépite allemande aurait effectivement demandé à ses dirigeants de le laisser partir.

Désireux de redessiner les contours de son effectif à moyen terme avec la ferme intention de s’attacher les services de jeunes joueurs talentueux, Zinedine Zidane a coché le nom de Kai Havertz en plus de celui de Kylian Mbappé. Le 10 Sport vous a effectivement révélé le 19 mai dernier que l’entraîneur du Real Madrid était tombé sous le charme des qualités exceptionnelles de la pépite du Bayer Leverkusen. Contractuellement lié au club allemand jusqu’en 2022, Kai Havertz partira-t-il cet été ? Réponse.

Selon les informations de Nicolò Schira, révélées sur son compte Twitter , Kai Havertz aurait demandé à ses dirigeants de le laisser partir cet été. Alors que de nombreux médias s’accordent à dire que le Bayer Leverkusen attendrait qu’une offre de 100M€ arrive sur leur table pour entamer des discussion pour le joueur de 21 ans, le journaliste italien annonce qu’un chèque de 90M€ pourrait satisfaire le club allemand. En discussions avancées avec le clan Havertz, Chelsea serait confiant dans ce dossier. Affaire à suivre.

All confirmed! Kai #Havertz has asked to be released by #BayerLeverkusen in this transfers window. #Chelsea are in advanced talks with his agent and confident to reach an agreement. Ready 5-year contract (€8M/year). Bayer want €90M at least to sell him. #transfers #CFChttps://t.co/468f6L2j4C