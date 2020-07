Mercato - Real Madrid : Excellente nouvelle pour Zidane avec Kai Havertz ?

Foot - Mercato - Real Madrid

Auteur d’une excellente saison avec le Bayer Leverkusen, Kai Havertz est aujourd’hui sur les tablettes du Real Madrid. Et le jeune talent allemand serait déterminé à partir...

En plus de Kylian Mbappé ou encore Erling Haaland, de nombreux médias s’accordent à dire que Zinédine Zidane souhaiterait rapidement s’attacher les services de Kai Havertz. D’ailleurs, Le 10 Sport vous avait confirmé cet intérêt le 19 mai dernier. Toutefois, aux dernières nouvelles, le Real Madrid serait en danger dans ce dossier puisque la presse italienne a récemment révélé que Chelsea avait la ferme intention de recruter la pépite du Bayer Leverkusen. Les Blues ont-ils une chance de s’offrir Havertz ? .

Kai Havertz aurait la tête au Real Madrid annonce Marca . Le quotidien ibérique rajoute même que le Real Madrid aurait approché l'entourage de la pépite allemande depuis l’hiver dernier et que le joueur lui-même aurait récemment appelé le club merengue pour savoir ce que les dirigeants de la Casa Blanca comptaient faire à son sujet. Après avoir décidé de ne pas s’occuper du recrutement pour les prochaines semaines, le Real Madrid aurait demandé à Kai Havertz de patienter. De plus, un journaliste de Sport Bild révèle ce mercredi matin que le joueur aurait réclamé un bon de sortie au Bayer Leverkusen pour cet été. En clair, le Real Madrid semble idéalement placé pour recruter Havertz...

True: @kaihavertz29 will ask his club @bayer04fussball to sell him this summer @ChelseaFC