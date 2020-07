Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane serait déjà fixé pour Erling Haaland !

Publié le 8 juillet 2020 à 9h00 par La rédaction

Annoncé sur les tablettes du Real Madrid pour venir épauler Karim Benzema la saison prochaine, Erling Haaland souhaiterait finalement rester une saison de plus au Borussia Dortmund.

Avec la crise financière due à l’émancipation du coronavirus, le mercato du Real Madrid ne devrait pas être très mouvementé. D’ailleurs, les dirigeants du club merengue auraient décidé de ne signer aucune arrivée dans les prochaines semaines. Priorité aux départs comme l'annonce Marca . Toutefois, désireux de redessiner les contours de son effectif à moyen terme, Zinédine Zidane songerait à recruter Erling Haaland. En danger dans l’éventuelle opération Kylian Mbappé prévue pour 2021 mais aussi activement à la recherche d’un attaquant pour épauler Karim Benzema, bien seul en attaque cette saison, l’entraîneur du Real Madrid verrait en la jeune pépite norvégienne la recrue parfaite ! Toutefois, tout laisse à penser qu’Haaland ne portera pas les couleurs de la Casa Blanca la saison prochaine...

Haaland voudrait rester, mais Manchester United pousse !