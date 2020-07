Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouveau coup de tonnerre pour l'avenir de Kylian Mbappé ?

Publié le 8 juillet 2020 à 8h45 par La rédaction

Annoncé avec insistance au Real Madrid pour le mercato estival de 2021, Kylian Mbappé pourrait finalement reporter son départ du PSG. Leonardo aurait récemment transmis un nouveau contrat XXL défiant toute concurrence pour convaincre Mbappé de rester...

« L’idée est de le signer l'été prochain mais le Real Madrid est plus enclin à le faire en 2022, l'année de l'expiration de son contrat », a récemment lancé le journaliste espagnol Eduardo Inda sur le plateau d’ El Chiringuito en évoquant le possible transfert de Kylian Mbappé. Alors que de nombreux médias s’accordaient à dire que l’attaquant du PSG serait destiné à rejoindre le Real Madrid en 2021, ce dossier est-il déjà acté ? Il semblerait que le PSG soit loin d’avoir dit son dernier mot et aurait posé un contrat en or sur la table pour Mbappé...

Un nouveau contrat à 40M€ par an au PSG ?