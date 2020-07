Foot - Mercato - OL

EXCLU - Mercato : L’OL insiste pour Cyprien !

Publié le 8 juillet 2020 à 8h30 par La rédaction

Positionné sur Wylan Cyprien, l’OL insiste pour le milieu de terrain de l’OGC Nice. Mais pour l’heur, les Aiglons réclament une petite fortune.

Comme révélé par le10sport.com, l’OL et Rennes sont positionnés sur Wylan Cyprien. Si l’intérêt des Rennais a fini par s’estomper, les dirigeants bretons ayant d’autres priorités, l’OL est toujours actif sur le joueur niçois. Selon nos informations, les Gones ont même des intentions très claires pour Cyprien.

Nice très gourmand

Selon nos informations, Lyon est toujours sur Wylan Cyprien et envisage de bouger. Mais pour l’heure, les demandes de Nice sont trop importantes. Les Aiglons souhaitent entre 20 et 25 millions d’euros ! Une somme très importante pour un joueur qui n’a plus qu’une seule année de contrat. S’il existe des intérêts à l’étranger, récemment du côté de la Russie, l’OL reste l'écurie la mieux positionnée pour récupérer le joueur. Mais pas au tarif demandé par les Niçois.