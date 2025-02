Le boss de l'OM viré ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Samedi soir, Pablo Longoria s'est largement emporté après la défaite de son équipe face à Auxerre. En accusant de nombreuses fois la Ligue 1 d'être corrompue après la décision de l'arbitre d'expulser Derek Cornelius, le président espagnol s'est mis à dos beaucoup de monde et s'expose à de lourdes sanctions, même s'il est revenu sur ses propos.

Cette saison, l'OM fait souvent parler de lui pour ses propos envers l'arbitrage. Après la suspension de Medhi Benatia le mois dernier, c'est maintenant Pablo Longoria qui a dépassé les bornes et qui pourrait subir un traitement similaire. Le président de l'OM a complètement pété les plombs et la commission de discipline de la LFP rendra son verdict prochainement.

Pablo Longoria furieux

En critiquant ouvertement l'arbitrage et le championnat français, Pablo Longoria n'a pas mis longtemps avant de revenir sur ses propos. Mais les faits sont là et il pourrait subir un fort retour de bâton. D'après les informations de L'Equipe, le dirigeant de 38 ans devrait être suspendu provisoirement mais on ne sait pas encore pendant combien de temps. Cela peut varier de 3 à 12 matches.

Longoria va perdre sa place à la Ligue ?

Ce n'est pas tout : le quotidien français rajoute qu'en cas de suspension, Pablo Longoria ne pourra plus siéger au conseil d'administration de la LFP dont il est membre. Et ce, sans parler des plaintes à son encontre qu'il risque de recevoir. C'est dire si les propos tenus ont pris une grande ampleur.