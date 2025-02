OM : «On va se barrer», la menace lunaire !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Battu 3-0 par l'AJ Auxerre samedi, l'OM a fait couler beaucoup d'encre depuis l'expulsion de Derek Cornelius à l'heure de jeu. La sanction reçue par le Canadien, jugée abusive par les Marseillais, a provoqué beaucoup de réactions à commencer par celle de Pablo Longoria. Le président du club s'est emporté à la fin du match, dénonçant de la corruption. Comme l'a affirmé Pierre Ménès certains encouragent l'OM à quitter la Ligue 1.

En entrant dans une colère noire samedi lors du match de l'OM, Pablo Longoria s'est s'expose à des sanctions. Après le match face à Auxerre, la communauté marseillaise s'est soulevée en masse pour dénoncer une prétendue corruption à l'encontre de son club. Pour Pierre Ménès a réagi aux propos polémiques de Pablo Longoria.

OM - Longoria : La décision exceptionnelle !

➡️ https://t.co/4MxfNHsbGC pic.twitter.com/d6HxIz0inW — Le 10 Sport OM (@le10sport_om) February 24, 2025

«Pablo Longoria a raison, on va se barrer !»

Se plaignant souvent des décisions arbitrales allant à leur encontre, l'OM a encore crié au scandale samedi après sa défaite contre l'AJ Auxerre. Mais les réactions sont trop exagérées pour Pierre Ménès. « J'ai été beaucoup plus présent sur Twitter (X) hier (dimanche) pour suivre les élucubrations paranoïaques de la communauté marseillaise, qui sont parfois désastreuses, évidemment pas tous, mais majoritairement, c'est : "Pablo Longoria a raison, on va se barrer !" Mais tu vas te barrer où ? Tu crois que l'Italie va t'accueillir dans son championnat ? Mais c'est n'importe quoi ? Tu vas aller dans la Super League ? Mais elle n'existe même pas ta Super League, et en plus t'as voté contre » rappelle-t-il dans Face à Pierrot sur YouTube.

«Mais tu vas te barrer où ?»

En parlant de corruption après l'expulsion de Derek Cornelius, Pablo Longoria s'expose clairement à des sanctions de la part de la commission de discipline de la LFP. Si le président de l'OM regrette ses propos après ce gros craquage, les sanctions s'enchaînent à Marseille après la suspension de 3 mois de Medhi Benatia à la fin du mois de janvier.