OM : Scène légendaire captée en direct à la télévision !

La rédaction

Après les révélations sur les propos polémiques de Pablo Longoria pendant OM-Auxerre, DAZN dévoile une vidéo surréaliste dans laquelle on peut voir le dirigeant de l'OM réagir avec beaucoup d'énervement aux événements du match. Le président marseillais est depuis revenu sur ses propos.

Pablo Longoria a pété un câble après l'expulsion de Derek Cornélius lors d'Auxerre-OM. Les Olympiens se sont inclinés 3-0 dans une défaite marquée par plusieurs faits de jeu. Le président de l'OM a tenu des propos très forts incriminant les arbitres, et qui ont provoqué une vague d'indignation.

Vente OM : La première recrue de l’Arabie Saoudite annoncée ?

➡️ https://t.co/t3MHrGSR6v pic.twitter.com/IITfiaRSkc — le10sport (@le10sport) February 24, 2025

Le craquage de Longoria

L'émission Dans La Zone, de DAZN, a dévoilé ce dimanche une vidéo exclusive et complètement surréaliste de Pablo Longoria dans les couloirs du stade : « Quelle corruption ! C'est de la corruption totale dans ce championnat de merde ! C'est un championnat de merde ! Trop corrompu ! C'est bien la corruption. Non, regarde-moi (en prenant la caméra dans les couloirs de l'Abbé-Deschamps, ndlr.) : Corruption ! »

La réponse de l'OM

Les propos dans cette vidéo ont vite été nuancés par le principal concerné. Pablo Longoria a déclaré à l'AFP : « Tout le monde m'a bien expliqué la signification du mot corruption en français, parce qu'en espagnol, ça a un sens plus large. Attention, ça ne justifie rien. Mais je n'ai jamais de la vie pensé à quelque chose comme des échanges d'argent ou des transactions financières, jamais je ne me permettrais ça. Je tiens à dire qu'il n'y a pas de corruption dans le foot français. Qu'il y ait des choses qui ne sont pas claires et qu'il faut améliorer, oui. Et c'est ce qui m'énerve énormément. On doit améliorer beaucoup de choses pour éviter la confusion, pour tout le monde. »