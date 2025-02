De la cocaïne à l'OM, l'incroyable accusation !

Amadou Diawara

En marge du duel entre l'OM et l'AJ Auxerre, prévu ce samedi, Pablo Longoria a pété les plombs. En effet, le président marseillais s'est emporté à l'Abbé-Deschamps, dénonçant de la corruption. D'après Pierre Ménès, Pablo Longoria n'est pas dans son état normal actuellement. A en croire certains, le patron olympien aurait de tels agissements parce qu'il consomme de la cocaïne.

Alors que l'OM a perdu lourdement face à l'AJ Auxerre (3-0) ce samedi, Pablo Longoria n'a pas su garder son calme. En effet, le président marseillais s'est emporté dans les tribunes de l'Abbé-Deschamps après le carton rouge reçu par Derek Cornelius. Et lorsqu'il se trouvait dans les couloirs de l'enceinte bourguignonne, Pablo Longoria est allé jusqu'à dénoncer de la corruption. « Quel championnat de mer**, trop corrompu. C'est bien la corruption », a-t-il pesté devant une caméra de sécurité.

Pablo Longoria sous cocaïne ?

Via Face à Pierrot, Pierre Ménès s'est prononcé sur l'attitude de Pablo Longoria. Si certains estiment que le président de l'OM consomme de la cocaïne, le journaliste français refuse de donner du crédit à de telles accusations. Toutefois, Pierre Ménès reconnait que Pablo Longoria n'est pas dans son état normal.

«Ce n'est pas un mec dans un état normal»

« Je me demande si Pablo Longoria est dans son état normal. J'ai vu beaucoup de gens sur les réseaux sociaux parler de cocaïne. Là, ce sont des accusations extraordinairement graves, que je ne veux pas corroborer, mais il est évident, quand tu vois la façon dont il tressaute dans la tribune, son attitude quand il arrive dans le couloir du vestiaire, ce n'est pas un mec dans un état normal. Alors, c'est peut-être trop de pression pour lui, et on le sait déjà. L'année dernière quand il y a eu la pression des supporters, il était à deux doigts de jeter l'éponge, alors c'est peut-être trop dur nerveusement pour lui », a jugé Pierre Ménès sur sa chaine YouTube Pierrot Le Foot.