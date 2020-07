Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une voie royale pour cette promesse de Serie A ?

Publié le 8 juillet 2020 à 7h45 par A.C.

L’Olympique de Marseille pourrait bien voir un adversaire de taille quitter la course pour Jérémie Boga, jeune milieu offensif de Sassuolo.

Le nom de Jérémie Boga est connu depuis plusieurs années. Annoncé comme l’un de futurs talents du football français, celui qui a désormais la nationalité sportive ivoirienne est parti de Chelsea par la petite porte. Mais le déclic est arrivé cette saison, en Serie A. Avec Sassuolo, actuellement dixième du championnat italien, Boga brille et attise les convoitises. Selon nos informations, l’Olympique de Marseille serait très attentif à ce dossier. La priorité à l’OM est toutefois de vendre, actuellement et à Sassuolo on ne semble pas vouloir laisser filer le joueur de 23 ans, puisque l’administrateur délégué Giovanni Carnevali a déclaré à Il Corriere dello Sport vouloir le garder la saison prochaine.

Boga, ça se refroidit pour le Napoli