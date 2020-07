Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Neymar... Ander Herrera fait une grosse annonce !

Publié le 8 juillet 2020 à 4h30 par A.M.

Très présent dans les médias ces dernières semaines, Ander Herrera en a profité pour insister une nouvelle fois sur le fait que Kylian Mbappé et Neymar ne bougerait pas cet été.

Depuis leur arrivée en 2017, Kylian Mbappé et Neymar sont régulièrement annoncés sur le départ. Le Champion du monde est le grand objectif du Real Madrid à court terme tandis que le Brésilien fait beaucoup parler de lui concernant un éventuel retour au FC Barcelone. Toutefois, le PSG s'est toujours montré inflexible avec ses deux stars, mais à l'approche de la fin de leur contrat, en juin 2022, la menace se précise. Mais ce ne sera pas pour cet été comme l'assure Ander Herrera.

«Je les vois très impliqués et heureux»