Mercato - ASSE : Puel s'active pour son gros coup de balai !

Publié le 10 juillet 2020 à 4h00 par A.M.

Afin de conserver ses meilleurs éléments, Denis Bouanga et Wesley Fofana en tête, Claude Puel prévoit plusieurs départs. Après Franck Honorat et Vagner Dias, d'autres joueurs pourraient partir.

Cet été, en plus de vouloir se renforcer en rajeunissant son effectif, Claude Puel souhaite réaliser un important dégraissage, pour plusieurs raisons. La première est économique puisque les Verts ont besoin de renflouer leurs caisses, la seconde est sportif. L'ancien entraîneur de Leicester a récupéré un effectif composé de joueurs qu'il n'a pas choisis. Toutefois, il souhaite absolument conserver Denis Bouanga et Wesley Fofana, qui possèdent les valeurs marchandes les plus importantes de l'effectif. Afin de compenser ce manque à gagner, l'ASSE doit donc vendre d'autres joueurs.

Plusieurs autres départ à prévoir ?