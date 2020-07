Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel peut souffler pour Wesley Fofana !

Publié le 9 juillet 2020 à 18h45 par A.M.

Bien décidé à conserver Wesley Fofana cet été, Claude Puel voit le menace du Milan AC s'éloigner puisque le club lombard pourrait revenir à la charge pour Mohamed Simakan.

A l'image de Denis Bouanga, qui fait l'objet d'intérêt du Stade Rennais et d'Everton, Wesley Fofana devrait être l'autre joueur de l'AS Saint-Etienne à animer le marché. Et pour cause, ce sont les deux joueurs qui possèdent la valeur marchande la plus importante de l'effectif des Verts. Mais dans les deux cas, Claude Puel se montre inflexible et ne veut pas entendre parler d'un départ. Il souhaite même axé son projet autour de ces deux joueurs. Ainsi, l'ASSE cherche d'autres solutions pour renflouer ses caisses et a déjà encaissé 8M€ grâce aux ventes de Franck Honorat et Vagner Dias. D'ailleurs, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Claude Puel a posé son veto au départ de Wesley Fofana malgré une approche concrète du Milan AC.

Le Milan AC relance... Simakan