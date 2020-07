Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Puel pourrait prendre une décision radicale pour Bouanga !

Publié le 9 juillet 2020 à 11h15 par A.M.

Pour la saison prochaine, Claude Puel a les idées claires. En plus de vouloir s'appuyer sur un groupe rajeuni, l'entraîneur de l'ASSE souhaite à tout prix conserver Denis Bouanga qui sort d'une magnifique saison.

La stratégie de l'AS Saint-Etienne pour cet été est déjà très claire. L'idée de Claude Puel est de rajeunir son effectif, ce que le recrutement de Jean-Philippe Krasso (22 ans), et celui attendu d'Adil Aouchiche (17 ans), confirment. Toutefois, l'ASSE doit également vendre afin de renflouer ses caisses fortement impactées par la crise du Covid-19. Dans cette optique, Franck Honorat et Vagner Dias ont respectivement rejoint Brest et Metz, permettant aux Verts de récupérer près de 8M€. Une solution qui permet à Claude Puel de conserver ses meilleurs joueurs à l'image de Denis Bouanga, fortement convoité.

L'ASSE prête à prolonger Bouanga ?