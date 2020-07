Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un jeune talent du Barça proche du départ ?

Publié le 9 juillet 2020 à 9h30 par La rédaction

Annoncé dans le viseur de nombreux clubs de Premier League pour cet été, l’international brésilien du FC Barcelone Emerson Royal serait également courtisé par un nouveau club italien, qui souhaiterait s’adjuger les services du jeune latéral droit du Bétis…

Le cas Emerson Royal pourrait encore animer le mercato barcelonais dans les prochaines semaines. Prêté par le Barça au Bétis Séville jusqu’en 2021, le latéral droit brésilien des Verdiblancos figure dans un bon nombre de short-lists pour cet été. De nombreux clubs de Premier League, parmi lesquels Tottenham, West Ham ou encore Everton se seraient manifestés dans ce dossier. Cependant, un nouveau prétendant italien aurait fait son apparition pour tenter de recruter cette pépite du FC Barcelone…

Le Milan AC maintiendrait le contact