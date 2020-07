Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ça s’agiterait grandement pour cette pépite !

Publié le 8 juillet 2020 à 23h00 par H.G.

Prêté au Betis jusqu’en juin 2021, Emerson susciterait bon nombre de convoitises du côté de la Premier League où pas moins de quatre écuries seraient disposées à l’accueillir cet été.

Arrivé en Europe en janvier 2019, Emerson a un statut des plus particuliers. Le latéral droit brésilien appartient en effet à la fois au FC Barcelone et au Real Betis, qui se partagent les parts à hauteur de 50% chacun. Par conséquent, le natif de São Paulo est prêté jusqu’en juin 2021 aux Verdiblancos , tandis qu’il est sous contrat avec les Blaugrana jusqu’en juin 2024. Et le moins que l’on puisse dire est que le joueur de 21 ans a su se distinguer en Liga en réalisant de solides performances sur le flanc droit de la défense des pensionnaires du stade Benito Villamarín. De ce fait, dans un contexte où le FC Barcelone a besoin de liquidités pour mener à bien ses projets de recrutement cet été, la direction catalane verrait d’un bon oeil une vente d’Emerson. Et bonne nouvelle pour le Barça, plusieurs clubs de Premier League auraient craqué sur son profil.

Tottenham, Newcastle, Everton et West Ham suivraient Emerson !