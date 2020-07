Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Olivier Pickeu toujours en plein doute ?

Publié le 8 juillet 2020 à 21h15 par A.M.

Longtemps annoncé comme le grand favori pour le poste de «head of football» de l'OM, Olivier Pickeu n'a toujours pas rencontré la direction du club phocéen...

C'est une recherche qui s'éternise... Voilà près de deux mois que l'Olympique de Marseille s'est séparé d'Andoni Zubizarreta, et jusque-là, aucun dirigeant n'a été nommé pour sa succession. Jacques-Henri Eyraud a bien assuré être en quête directeur du football, le fameux « head of football », mais l'attente commence à être longue. Olivier Pickeu, longtemps annoncé comme le favori pour le poste, réaffirmait d'ailleurs récemment ne pas avoir eu de contact avec les Olympiens : « Je n'ai pas rencontré le président de l'OM. Ils sont dans une nouvelle phase de leur projet. Ce qui est sûr, c'est que je serai le premier supporter pour encourager Marseille dans le cadre de la Ligue des champions ».

Pickeu n'a toujours aucun signe de l'OM