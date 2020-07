Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : De moins en moins d’options pour Edinson Cavani ?

Publié le 8 juillet 2020 à 20h30 par A.C.

L’avenir d’Edinson Cavani, qui a quitté le Paris Saint-Germain au terme de son contrat, semble de plus en plus flou.

Alors qu’il a marqué l’histoire du club, Edinson Cavani a quitté le Paris Saint-Germain par la petite porte. Pas de match d’adieux, pas de fin de saison en Ligue des Champions pour l’Uruguayen, qui a décidé de définitivement tourner la page parisienne. Il souhaiterait désormais totalement se consacrer à son nouveau club... mais quel club au juste ? Les choses semblent en effet se compliquer pour Cavani. La Cadena SER a récemment annoncé que l’ancien du PSG effrayait de plus en plus de courtisans, comme l’Atlético de Madrid, à cause des exigences particulièrement élevées. C’est notamment le cas pour la prime à la signature, mais également pour le salaire, puisqu’il réclamerait pas moins de 12M€ par an. Selon nos informations, le Napoli a des moyens conséquents pour cet été et singerait à un retour de l’attaquant, qui garde une très belle cote auprès des supporters. Mais après ?

Conte ne pense plus à Cavani, à l’Inter

Alors que le 4 juin dernier nous vous annoncions que l’Inter était en pole pour Edinson Cavani, les choses semblent avoir changé. Tout d’abord, il y a le dossier Lautaro Martinez. Ce dernier, grande priorité du FC Barcelone, devrait finalement rester à en croire Il Corriere dello Sport , ce qui forcément a un impact sur le dossier Cavani. De plus, Antonio Conte semble avoir changé d’avis. Alors que l’entraineur italien semblait fou de Cavani, qu’il avait déjà tenté de recruter à la Juventus et à Chelsea par le passé, il aurait désormais d’autres pistes. La Gazzetta dello Sport annonce en effet que le casting de l’attaquant de l’Inter s’est réduit à trois pistes : Olivier Giroud, Edin Dzeko et Mario Mandzukic. Pas de Cavani donc pour les Nerazzurri ...

Cavani, tête d’affiche du nouveau projet de l’AS Roma ? Oui, mais...