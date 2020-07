Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : L'avenir de Wesley Fofana d'ores et déjà acté ?

Publié le 8 juillet 2020 à 22h45 par B.C.

Annoncé sur le départ malgré sa récente prolongation de contrat, Wesley Fofana devrait bien rester une saison de plus à l'ASSE.

Comme le 10 Sport vous l'avait annoncé, la prolongation de contrat de Wesley Fofana ne signifiait pas pour autant que le jeune défenseur était assuré de rester chez les Verts une saison de plus. En effet, désireuse de renflouer ses caisses, la direction de l'ASSE songe à vendre son joueur, qui dispose de la plus grosse valeur marchande, et les prétendants ne manquent pas. Selon nos informations, plusieurs cadors de Premier League regardent l'évolution de Fofana tandis que le Milan AC et Leipzig sont déjà positionnés, comme l'a confirmé le journaliste Nicolo Schira il y a quelques jours. Néanmoins, Wesley Fofana pourrait finalement rester une saison de plus chez les Verts .

Fofana ne voudrait pas bouger